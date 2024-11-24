У Запоріжжі та області було чути вибухи

Кілька вибухів пролунали у Запорізькій області спочатку близько 23:40, а потім через декілька хвилин - знову.

"Вибухи у Запорізькій області. Повторні вибухи у Запорізькій області", - йдеться в заяві керівника ОВА у Telegram о 23:42 та 23:46.

Зазначимо, що запорізькі медіа писали також про вибух, що було чути в місті Запоріжжя. В мережі зазначають, що він був досить сильним.

У регіоні наразі фіксуються ворожі безпілотники, які російські окупанти запустили по Україні з вечора кількома хвилями.

Також в інтернеті пишуть, що у Запорізькій області триває робота ППО через "Шахеди" противника.

Оновлено: був пошкоджений інфраструктурний обʼєкт

Як розповів о 00.07 керівник ОВА, російські окупанти "масовано атакують Запоріжжя "Шахедами"".

"Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт. Попередньо постраждалих немає", - поінформував чиновник.

Російські обстріли Запоріжжя й області

Зазначимо, що російські окупанти для ударів по Запоріжжю активно застосовують як ракетне озброєння та дрони-камікадзе, так і керовані авіабомби. Загалом же обласний центр та інші населені пункти регіону страждають від обстрілів регулярно.

Раніше повідомлялося, що 16 листопада у Запоріжжі було чути вибухи на тлі атаки противника із застосуванням "Шахедів".

А 13 листопада вночі на Запоріжжі пролунали вибухи під час ворожого авіаудару.

Додамо, що у ніч проти 11 листопада російські терористи завдали 3 авіаудари по Запоріжжю. В результаті обстрілів загинула одна людина, 20 осіб були поранені (серед травмованих - п'ятеро дітей).