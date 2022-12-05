У Запоріжжі та Голій Пристані пролунали вибухи

У Запоріжжі вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Повідомляється, що вибухи у Голос Пристані вдруге почули місцеві мешканці. Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня росіяни обстріляли одне з сіл у Запорізькій області.

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