В Запорожье и Голой Пристани раздались взрывы

В Запорожье взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.

Сообщается, что взрывы в Голос Пристани второй раз услышали местные жители. Официальные источники пока не раскрывали более подробной информации о взрывах.

Напомним, в ночь на 4 декабря россияне обстреляли одно из сел в Запорожской области.

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