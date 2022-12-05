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У Запоріжжі та Голій Пристані пролунали вибухи

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Понеділок 05 грудня 2022 00:11
У Запоріжжі та Голій Пристані пролунали вибухи Фото: у Запоріжжі та Голій Пристані пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Запоріжжі та тимчасовій окупованій Голій Пристані Херсонської області вночі 5 грудня пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

У Запоріжжі вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Повідомляється, що вибухи у Голос Пристані вдруге почули місцеві мешканці. Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальної інформації про вибухи.

Нагадаємо, у ніч проти 4 грудня росіяни обстріляли одне з сіл у Запорізькій області.

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Запоріжжя Херсонська область
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