В Запорожье и Голой Пристани раздались взрывы
Фото: в Запорожье и Голой Пристани раздались взрывы (Getty Images)
В Запорожье и временной оккупированной Голой Пристани Херсонской области ночью 5 декабря прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
В Запорожье взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.
Сообщается, что взрывы в Голос Пристани второй раз услышали местные жители. Официальные источники пока не раскрывали более подробной информации о взрывах.
Напомним, в ночь на 4 декабря россияне обстреляли одно из сел в Запорожской области.
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