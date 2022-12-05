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В Запорожье и Голой Пристани раздались взрывы

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Понедельник 05 декабря 2022 00:11
В Запорожье и Голой Пристани раздались взрывы Фото: в Запорожье и Голой Пристани раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожье и временной оккупированной Голой Пристани Херсонской области ночью 5 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

В Запорожье взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.

Сообщается, что взрывы в Голос Пристани второй раз услышали местные жители. Официальные источники пока не раскрывали более подробной информации о взрывах.

Напомним, в ночь на 4 декабря россияне обстреляли одно из сел в Запорожской области.

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