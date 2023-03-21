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За добу РФ атакувала 8 областей України: 2 жертви, 14 поранено (карта обстрілів)

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Україна, Вівторок 21 березня 2023 10:57
За добу РФ атакувала 8 областей України: 2 жертви, 14 поранено (карта обстрілів) Фото: за добу РФ атакувала 8 областей України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України. За даними на 9:00 дві людини загинули, 14 поранені в результаті російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 8 областей України", - йдеться в повідомленні.

Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ “Град”, ЗРК “С-300”, БПЛА “Ланцет”, тактична авіація) здійснено обстріли 107 населених пунктів, підтверджено ураження 17 об’єктів інфраструктури.

За добу РФ атакувала 8 областей України: 2 жертви, 14 поранено (карта обстрілів)

Обстріли України за добу

Херсон та область

Російські окупанти минулої доби 66 разів обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів".

Харків та область

На Куп'янському напрямі росіяни намагалися безуспішно прорвати оборону ЗСУ. Також уже вранці у вівторок, 21 березня, понад 20 разів російські війська обстріляли село Басове, розташоване у Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області.

Донецька область

Минулої доби російська армія продовжувала обстрілювати міста Донецької області. Зокрема, під вогнем перебували Авдіївка, Костянтинівка, Сіверськ, Бахмут.

Запорізька область

Росіяни вели вогонь із різних видів озброєння, постраждали цивільна та житлова інфраструктура обласного центру, Пологівського та Василівського районів. Внаслідок збройної атаки смертельно поранено трьох цивільних, ще двох госпіталізовано.

Дніпропетровська та Миколаївська область

Доба у цих регіонах пройшла без обстрілів.

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