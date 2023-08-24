В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

В Запорожье сегодня, 24 августа, вечером местные жители услышали взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Представители местной власти пока никак не комментировали инцидент и не назвали причин взрыва.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Обновлено 22:53

Жители Запорожья услышали повторный взрыв.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты последние несколько месяцев усиленно обстреливают Украину. Для атак они применяют ракеты и ударные дроны.

В частности, сегодня, 24 августа, россияне ударили ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали 10 человек.

Также были повреждены: банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также изуродованы 15 киосков.