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В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Запорожье, Четверг 24 августа 2023 22:51
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В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (Facebook-страница Сергея Крука)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье сегодня, 24 августа, вечером местные жители услышали взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Представители местной власти пока никак не комментировали инцидент и не назвали причин взрыва.

Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Обновлено 22:53

Жители Запорожья услышали повторный взрыв.

Обстрелы Украины

Напомним, российские оккупанты последние несколько месяцев усиленно обстреливают Украину. Для атак они применяют ракеты и ударные дроны.

В частности, сегодня, 24 августа, россияне ударили ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали 10 человек.

Также были повреждены: банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также изуродованы 15 киосков.

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Запорожье Взрыв Война России против Украины воздушная тревога
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