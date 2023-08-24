В Запорожье прозвучали взрывы во время воздушной тревоги
В Запорожье сегодня, 24 августа, вечером местные жители услышали взрывы. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Представители местной власти пока никак не комментировали инцидент и не назвали причин взрыва.
Местным жителям необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Обновлено 22:53
Жители Запорожья услышали повторный взрыв.
Обстрелы Украины
Напомним, российские оккупанты последние несколько месяцев усиленно обстреливают Украину. Для атак они применяют ракеты и ударные дроны.
В частности, сегодня, 24 августа, россияне ударили ракетами по Днепру. В результате атаки пострадали 10 человек.
Также были повреждены: банк, заправка, гостиница, агрофирма, производство мебели, админздание, также изуродованы 15 киосков.
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