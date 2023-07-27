У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Офіційні джерела поки що не коментують інцидент і не називають причини вибуху.

Місцевим жителям необхідно залишатися в укриттях, оскільки в області діє повітряна тривога.

Варто зазначити, що за кілька хвилин до вибухів Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в Запорізькій області та інших регіонах, де оголосили повітряну тривогу.

Атаки російських окупантів

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька тижнів посилено атакують територію України за допомогою ракет та дронів.

Останній їхній масований удар стався вчора, 26 липня. Тоді росіяни для атаки задіяли крилаті та гіперзвукові ракети. Усього за день силам протиповітряної оборони вдалося збити 36 ракет ворога, серед яких: 3 ракети "Калібр" та 33 ракети Х-101/Х-555.

Ціллю російської атаки тоді став район Старокостянтинова Хмельницької області.

Внаслідок обстрілу противника у Вінницькій області було поранено п'ятьох людей - вони постраждали від падіння уламків.