У Запоріжжі пролунав вибух

У Запоріжжі у суботу, 6 квітня, пролунав вибух. У регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media, карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ.
"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні suspilne.media.
Трохи згодом місцеві ЗМІ повідомили про повторний вибух.
Повітряна тривога в Запорізькій області була оголошена о 12:10. Наразі загроза діє, окрім Запорізькій області, ще у 6 областях - у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
У Повітряних силах попередили про загрозу балістики в частині регіонів.
"Харківська, Донецька, Дніпропетровська області - загроза застосування балістичного озброєння!" - розповіли військові.
Також спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та можлива загроза застосування авіаційних засобів ураження.
Відбій у Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській та Запорізькій областях було оголошено о 12:43.
Рано-вранці 6 квітня повідомлялось про вибухи у Запоріжжі. У Повітряних силах попереджали про атаку "Калібрами", ракети рухались на Миколаїв.
Як зазначили у Силах оборони півдня України, перед світанком ворог з південного напряму вдарив ракетами по Запоріжжю.
"Знов під ударом опинилась промисловість регіону. Понівечено виробничі будівлі. Зайнялась пожежа. Попередньо, люди неушкоджені. Наслідки атаки і тип ракет уточнюються", - зазначили військові.
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