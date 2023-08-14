У Запоріжжі пролунав вибух

Вибух було чутно близько 02:20.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу ворожих атак містом із застосуванням балістичного озброєння.

"Запоріжжя – балістика!" - повідомили військові.

У місцевих пабліках також зазначають, що у регіоні працюють системи протиповітряної оборони з метою противника.

Як повідомляє Telegram-канал "Гнила Черешня", було зафіксовано 3 пуски ракет ворогом по Запоріжжю з систем С-300 з-під окупованого Токмака.

Повітряна атака РФ вночі 14 серпня

Цієї ночі в Україні в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Сигнали тривог звучали у північних, східних, центральних та південних областях. Повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.

Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.