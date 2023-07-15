В Запоріжжі пролунав вибух

За даними місцевих жителів, сьогодні, під час повітряної тривоги в місті було чутно звук вибуху.

Тривога в Україні

Нагадаємо, сьогодні надвечір у низці північних, східних і центральних областей України оголосили повітряну тривогу.

Російські обстріли

Російські загарбники регулярно намагаються атакувати Україну за допомогою ударних безпілотників і ракет. Зокрема, для своїх ударів ворог використовує гіперзвукові ракети "Кинджал", які запускає з винищувачів МіГ-31К.

Українським захисникам вдається збивати такі ракети за допомогою зенітних ракетних комплексів Patriot. Наприклад, у травні під час однієї з таких атак було знищено одразу сім "Кинджалів".

Раніше авіаційний експерт, у коментарі РБК-Україна колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап назвав головні міфи про "Кинджали".

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