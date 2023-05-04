У Запоріжжі пролунав вибух

В четвер, 4 травня, в Запоріжжі пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Оновлено 02:21
Повідомляють про повторні вибухи в місті. Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко закликав населення перебувати у безпечних місцях до завершення тривоги.
02:08
Зазначимо, що наразі в області оголошена повітряна тривога. Всім рекомендується перебувати в укриттях.
Нагадаємо, що цієї ж ночі вибухи лунали в Краматорську Донецької області.
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