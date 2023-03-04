У суботу, 4 березня, у Запоріжжі пролунав вибух. В місті та області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь", - зазначили в ОВА.

Про причини та наслідки вибухів поки що не повідомляється.

Нагадаємо, у суботу, 4 березня, російські війська обстріляли населені пункти Запорізької області, що знаходяться на лінії вогню. Зокрема лише за сьогодні, вже загинули двоє людей, ще одна поранена.

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