У Запоріжжі пролунали звуки вибухів

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 02:13.

Через хвилину журналісти повідомили про повторний вибух.

Пізніше, о 02:21, інформації про вибух підтвердила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко. Вона закликала мешканців перебувати в безпечних місцях.

Що саме стало причиною звуку вибуху, поки невідомо. Проте зазначимо, що у низці областей України оголошено тривогу та зафіксовано ворожі безпілотники. Крім того, існує загроза застосування балістичного озброєння з Криму.

Де оголошено тривогу

Станом на 02:28 повітряну тривогу оголосили у переважній більшості областей України.