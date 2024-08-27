В Запорожье раздались звуки взрывов

"В Запорожье раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты Суспільного", - говорится в сообщении в 02:13.

Через минуту журналисты сообщили о повторном взрыве.

Позже, в 02:21, информацию о взрыве подтвердила секретарь Запорожского городского совета Регина Харченко. Она призвала жителей находиться в безопасных местах.

Что именно послужило причиной звука взрыва, пока неизвестно. Однако отметим, что в ряде областей Украины объявлена тревога и зафиксированы вражеские беспилотники. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения из Крыма.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:28 воздушную тревогу объявили в подавляющем большинстве областей Украины.