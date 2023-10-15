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У Запоріжжі пролунали вибухи, на сході - повітряна тривога

Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у Запоріжжі вдень 15 жовтня. На сході України оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Чутно вибух у Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Після 15:00 повітряну тривогу оголосили на сході України, а саме у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях. Також сирени пролунали у Чернігівській та Донецькій областях.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у регіонах, де оголосили тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 15:10

Обстріли Запоріжжя

Варто зазначити, що частина Запорізької області окупована російськими загарбниками. Йдеться про території вздовж узбережжя Азовського моря, зокрема, і Запорізьку АЕС.

При цьому окупанти обстрілюють Запоріжжя та інші населені пункти області. В ніч на 15 жовтня окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по Запоріжжю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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