У Запоріжжі пролунали вибухи, на сході - повітряна тривога

"Чутно вибух у Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

Після 15:00 повітряну тривогу оголосили на сході України, а саме у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській областях. Також сирени пролунали у Чернігівській та Донецькій областях.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку у регіонах, де оголосили тривогу.

Карта повітряних тривог станом на 15:10

Обстріли Запоріжжя

Варто зазначити, що частина Запорізької області окупована російськими загарбниками. Йдеться про території вздовж узбережжя Азовського моря, зокрема, і Запорізьку АЕС.

При цьому окупанти обстрілюють Запоріжжя та інші населені пункти області. В ніч на 15 жовтня окупанти вдарили трьома ракетами С-300 по Запоріжжю.