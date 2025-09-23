У Запоріжжі пролунали вибухи: на місто летіли КАБ і дрон

Росіяни в ніч на 23 вересня атакували Запоріжжя. У місті було чути вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"У Запоріжжі було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:11.
За кілька хвилин до вибухів глава ОВА попереджав, що у напрямку Запоріжжя летить КАБ. Окрім того, в напрямку Заводського району міста летів дрон.
Оновлено о 00:30
Федоров уточнив, що через атаку РФ у приватній забудові виникла пожежа.
Станом на 00:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.
Нагадаємо, що рано вранці, 22 серпня, росіяни теж атакували Запоріжжя. Ворог завдав удару по місту авіабомбами.
В результаті атаки горіла двоповерхова будівля і 5 автомобілів. Крім того, через ворожий обстріл загинули троє людей - дві жінки і один чоловік.