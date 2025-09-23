У Запоріжжі пролунали вибухи: на місто летіли КАБ і дрон

"У Запоріжжі було чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 00:11.

За кілька хвилин до вибухів глава ОВА попереджав, що у напрямку Запоріжжя летить КАБ. Окрім того, в напрямку Заводського району міста летів дрон.

Оновлено о 00:30

Федоров уточнив, що через атаку РФ у приватній забудові виникла пожежа.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:28 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.