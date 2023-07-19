У Запоріжжі пролунали вибухи

А в місцевих Telegram-каналах повідомляють про щонайменше три вибухи - перший відбувся близько 02:06.

На цей момент в області більше двох годин як оголошена повітряна тривога. В ОВА закликають містян не ігнорувати її і знаходитись в укриттях до відбою.

Нічна повітряна атака 19 липня

Вночі 19 липня РФ знову атакувала територію України. Повітряні тривоги були оголошені більше ніж в половині областей країни.

В Повітряних силах попередили про застосування ворогом ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, а також ударних БПЛА.

Також під час тривоги в Одесі кілька разів лунали вибухи - там працює ППО.

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