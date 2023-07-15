В Запорожье раздались взрывы
Фото: в Запорожье раздались взрывы (GettyImages)
В ночь на 15 июля в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Отмечается, что два взрыва прогремели около 01:25. В тот момент в Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях была объявлена воздушная тревога.
Ситуация в Запорожье
Россияне часто обстреливают Запорожье и область. Так, 12 июля в городе прогремел взрыв, в СМИ сообщали о падении обломков неизвестного БПЛА. Из-за этого пострадал 21 человек - среди них 8 детей.
А 10 июля россияне атаковали Орехов Запорожской области, сбросив авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь. Четверо человек погибли, 11 ранены.
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