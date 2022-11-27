У Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі вночі, 27 листопада, пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Жителів просять залишатися в укриттях до офіційного скасування тривоги.

Нагадаємо, російські війська вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя, вдаривши по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок чого руйнування зазнали лікарня та СТО.

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