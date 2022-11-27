В Запорожье прогремели взрывы
Фото: в Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
В Запорожье ночью, 27 ноября, прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.
Напомним, российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье, ударив по гражданской инфраструктуре города. Вследствие чего разрушениям подверглись больница и СТО.
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