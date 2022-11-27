В Запорожье прогремели взрывы

В Запорожье ночью, 27 ноября, прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне" .

Жителей просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.

Напомним, российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье, ударив по гражданской инфраструктуре города. Вследствие чего разрушениям подверглись больница и СТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.