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В Запорожье прогремели взрывы

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Запорожье, Воскресенье 27 ноября 2022 02:02
В Запорожье прогремели взрывы Фото: в Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожье ночью, 27 ноября, прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях до официальной отмены тревоги.

Напомним, российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье, ударив по гражданской инфраструктуре города. Вследствие чего разрушениям подверглись больница и СТО.

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