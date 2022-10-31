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У Запоріжжі пролунали повторні вибухи

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Запоріжжя, Понеділок 31 жовтня 2022 10:10
У Запоріжжі пролунали повторні вибухи Фото: у Запоріжжі пролунали повторні вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 31 жовтня під час масштабної повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали повторні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Анатолія Куртєва.

"Ворог повторно атакує Запоріжжя. Перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Тим часом місцеві Telegram-канали пишуть, що після вибухів у деяких районах зникло світло.

Нагадаємо, вранці російські війська вже завдавали ударів по Запоріжжю. За словами Куртєва, атака була спрямована на об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок чого у місті сталося відключення енергопостачання.

Всі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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