ua ru
Пн, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог вдарив по критичній інфраструктурі у Запоріжжі

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 31 жовтня 2022 08:34
Ворог вдарив по критичній інфраструктурі у Запоріжжі Фото: у Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Запоріжжя сьогодні зранку чули вибухи. Пізніше стало, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря міськради Запоріжжя Анатолія Кертєва.

"Зранку ворог атакував об‘єкт критичної інфраструктури. Через атаку у місті виникли відключення енергопостачання", - йдеться у повідомленні.

Інформація щодо постраждалих та масштабів ушкоджень уточнюється.

Оновлено о 9:05

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що, ймовірно, окупанти обстріляли Запоріжжя з літаків. Через удари можливі проблеми зі світлом.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань", - зазначив він у Telegram.

Жителів Запоріжжя попередили про можливі повторні удари росіян.

Наразі в Запорізькій області, як і по всій Україні, триває повітряна тривога. У декількох регіонах повідомляють про вибухи, зокрема у Києві.

Відомо, що ворог атакував ракетами Харків, Черкаську область, а у Київській та Вінницькій областях працює ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Вибух Війна в Україні ракетный удар
NEWS
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"
Україна, Туреччина і ООН узгодили прохід 16 суден по "зерновому коридору"
DAILY
Володимир Єльченко: США не хочуть спалювати всі мости з Росією
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Володимир Єльченко: США не хочуть спалювати всі мости з Росією