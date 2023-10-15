В Запоріжжі пролунала серія вибухів

Зазначимо, що з 1:57 в області оголошено повітряну тривогу. В Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичних ракет.

Ситуація в Запорізькій області

Нещодавно повідомлялось, що українські війська трохи просунулися у західній частині Запорізької області. Генштаб повідомив, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботиного.

А після цього підрозділам 128-ї гірсько-штурмової бригади за допомогою танків вдалося вибити росіян з передових позицій неподалік Копанів Запорізької області.

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