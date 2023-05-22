У Запоріжжі пролунала серія вибухів

У Запоріжжі сьогодні вночі, 22 травня, пролунала серія гучних вибухів, в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Про причини та наслідки вибухів поки що нічого не повідомляється. Жителів області до закінчення повітряної тривоги просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Удари армії РФ по Запоріжжю та області

Російські війська регулярно завдають ракетних ударів по Запоріжжю, прифронтові населені пункти області піддаються обстрілам з РСЗВ, артилерії та авіації.

Так, 18 травня російські військові обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, завдавши 90 ударів з артилерії, РСЗВ та авіації. Зокрема, під час атаки Гуляйполя та Степногірська троє людей було поранено, одна жінка загинула.

Також ми писали, що окупанти 16 травня вели хаотичний обстріл по Запорізькій області. Внаслідок чого троє людей отримали поранення. Двома днями раніше військові РФ також атакували території Запорізької області. В результаті атаки поранено чотирьох людей, серед них дитина.