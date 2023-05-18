ua ru
Чт, 18 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Степногірськ та Гуляйполе Запорізької області: троє поранених та загиблий

Новость на русском →
Запоріжжя, Четвер 18 травня 2023 10:23
Росіяни обстріляли Степногірськ та Гуляйполе Запорізької області: троє поранених та загиблий Фото: росіяни обстріляли Степногірськ та Гуляйполе Запорізької області, є загибла та поранені (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, завдавши 90 ударів з артилерії, РСЗВ та авіації. Зокрема, під час атаки Гуляйполя та Степногірська троє людей були поранені, одна жінка загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"На жаль, 68-річна жителька Гуляйполя загинула від отриманих травм під час обстрілу", - розповів він.

Крім того, у Степногірську під час ворожих атак поранення отримали троє - чоловіки 44, 51 та 70 років.

"Їх оперативно доставили до медичного закладу та надають всю необхідну допомогу", - додав Малашко.

Як повідомлялось, російські війська 16 травня вели хаотичний обстріл по Запорізькій області. Внаслідок чого три людини отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти через негоду збільшують кількість обстрілів Луганської області з артилерії. Також збільшилась інтенсивність атак Запорізької області із застосуванням авіаційних бомб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
У Повітряних силах розповіли про особливість нічної ракетної атаки
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу