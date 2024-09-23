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У Запоріжжі повторно пролунали вибухи

Фото: людина спускається в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 23 вересня, російські окупанти повторно атакували Запоріжжя. Зокрема, у місті було чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" та канал Повітряних сил ЗСУ.

Про перші звуки вибухів повідомлялося о 21:14. Тоді у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Проте атаки не закінчилися. Вже о 22:45 військові попередили про пуск КАБ на Запоріжжя, а о 22:47 журналісти повідомили про повторні звуки вибухів.

"У Запоріжжі пролунали повторні звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йшлося у повідомленні.

Крім того, голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що о 22:52 було чути ще вибухи.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:05 карта повітряних тривог виглядає наступним чином. Крім того, зазначимо, що військові фіксують у повітряному просторі України ворожі дрони.

 

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