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У Запоріжжі повідомляють про вибухи

Фото: у Запоріжжі повідомляють про вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунали у Запоріжжі у суботу, 2 вересня. Перед цим у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У деяких районах міста чули звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили об 11:51.

Карта повітряних тривог станом на 12:25

Вибухи у Кривому Розі

Нагадаємо, сьогодні вибухи також пролунали у Кривому Розі Дніпропетровської області. 

Пізніше стало відомо, що у Кривому Розі спрацювала протиповітряна оборона. Місцева влада повідомила, що військові збили ворожу ціль. Інші деталі атаки поки не повідомлялися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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