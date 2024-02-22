У Запоріжжі посилять перевірки документів: хто буде під посиленою увагою

У Запоріжжі будуть значно посилені заходи безпеки, включаючи перевірки документів місцевих жителів. Особливу увагу буде надано до переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання inform.zp.ua .

"Приблизно 200 тисяч переселенців знаходяться на території міста Запоріжжя. Тож точно буде опрацьовано механізм зробити ідентифікацію, хто проживає в яких будинках, в яких квартирах. І це робиться суто через призму контрдиверсійних дій і для допомоги нашим силовим структурам", - підсумував він.

За його словами, дані дії будуть спрямовані на підтримку правоохоронних органів, адже контингент населення міста змінюється щодня.

"Основна мета - виявити диверсійно-розвідувальні групи, які діють на території Запорізької області", - зауважив голова Запорізької обласної воєнної адміністрації Іван Федоров.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, влітку 2023 року українській війська провели контрнаступ у Запорізькій області. Було звільнено понад десяток населених пунктів, але мети не вдалося досягти та прорвати російську оборону.

Речник Таврійського напрямку повідомляв, що на цій ділянці фронту панує відносне затишшя. Також він спростував інформацію про нібито плани росіян наступати на Запорізькому напрямку та загрозу для Запоріжжя.

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