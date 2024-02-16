У Запоріжжі планують відкрити підземні школи: голова ОВА назвав терміни

За його словами, організації навчання дітей у укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише "небажання чиновників". Тому потрібно знайти рішення для безпечного освітнього процесу на території Запоріжжя.

"Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи", - зазначив Федоров.

Він розповів, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.

"Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн", - додав чиновник.

Федоров деталізував, що локацій для підземних шкіл буде дві чи три, оскільки ніхто не знає, скільки триватиме війна.

Підземна школа у Харкові

Нагадаємо, з вересня минулого року у Харкові у підземці облаштували 60 класів для місцевих школярів.

Діти ходять на навчання до цих класів у дві зміни - з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

Більш детально про підземну школу - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.