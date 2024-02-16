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У Запоріжжі планують відкрити підземні школи: голова ОВА назвав терміни

Фото: Іван Федоров, голова Запорізької ОВА (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Запоріжжі місцева влада хоче відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Вони можуть з'явитися у місті вже до 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, організації навчання дітей у укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише "небажання чиновників". Тому потрібно знайти рішення для безпечного освітнього процесу на території Запоріжжя.

"Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи", - зазначив Федоров.

Він розповів, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.

"Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн", - додав чиновник.

Федоров деталізував, що локацій для підземних шкіл буде дві чи три, оскільки ніхто не знає, скільки триватиме війна.

Підземна школа у Харкові

Нагадаємо, з вересня минулого року у Харкові у підземці облаштували 60 класів для місцевих школярів.

Діти ходять на навчання до цих класів у дві зміни - з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

Більш детально про підземну школу - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.

 

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