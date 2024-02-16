В Запорожье планируют открыть подземные школы: глава ОВА назвал сроки

По его словам, организации обучения детей в укрытиях, как это сейчас происходит в Харькове, мешает только "нежелание чиновников". Поэтому нужно найти решение для безопасного образовательного процесса на территории Запорожья.

"Задача проста: есть сколько-то школ, сколько-то укрытий готовых, есть те, которые нужно сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет? До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы", - отметил Федоров.

Он рассказал, что в марте в городе планируют открыть около 50 школ. Через месяц хотят открыть еще больше.

"Задание одно: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Те, кто уехали, продолжат онлайн", - добавил чиновник.

Федоров детализировал, что локаций для подземных школ будет две или три, поскольку никто не знает, сколько продлится война.

Подземная школа в Харькове

Напомним, с сентября прошлого года в Харькове в подземке обустроили 60 классов для местных школьников.

Дети ходят на обучение в эти классы в две смены - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00.

Более детально о подземной школе - в материале проекта РБК-Украина Styler.