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В Запорожье планируют открыть подземные школы: глава ОВА назвал сроки

Фото: Иван Федоров, глава Запорожской ОВА (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье местные власти хотят открыть подземные школы, чтобы перейти на оффлайн-обучение. Они могут появиться в городе уже до 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в интервью "Укринформу".

По его словам, организации обучения детей в укрытиях, как это сейчас происходит в Харькове, мешает только "нежелание чиновников". Поэтому нужно найти решение для безопасного образовательного процесса на территории Запорожья. 

"Задача проста: есть сколько-то школ, сколько-то укрытий готовых, есть те, которые нужно сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет? До 1 сентября в Запорожье будут подземные школы", - отметил Федоров. 

Он рассказал, что в марте в городе планируют открыть около 50 школ. Через месяц хотят открыть еще больше. 

"Задание одно: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Те, кто уехали, продолжат онлайн", - добавил чиновник. 

Федоров детализировал, что локаций для подземных школ будет две или три, поскольку никто не знает, сколько продлится война. 

Подземная школа в Харькове

Напомним, с сентября прошлого года в Харькове в подземке обустроили 60 классов для местных школьников.

Дети ходят на обучение в эти классы в две смены - с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00. 

Более детально о подземной школе - в материале проекта РБК-Украина Styler

 

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