У Запоріжжі після атаки РФ відновили рух Дніпровською ГЕС: відео

За словами Федорова, протягом 4 днів з моменту обстрілу росіянами було задіяно працівників низки структур.

"Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів", - написав Федоров.

Водночас у поліції зауважили, що рух греблею Дніпровської ГЕС відновлено для легкового транспорту та маршрутних таксі.

Він буде здійснюватись по одній смузі в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год.

"Дотримуйтеся правил дорожнього руху, звертайте увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки, будьте взаємоввічливі та поважайте одне одного на дорозі. Патрульні забезпечуватимуть регулювання дорожнього руху", - сказано у повідомленні.

Окрім того, рух греблею заборонений для великовагових транспортних засобів, вага якого перевищує 3,5 тонни. Вони можуть проїхати через острів Хортиця Вантовим, Арковим та мостом імені Преображенського.

Удари РФ по ДніпроГЕС

Нагадаємо, у ніч на 1 червня росіяни завдали повторного удару по Дніпровській ГЕС, через це у Запоріжжі був перекритий рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Вперше РФ атакувала ГЕС у березні цього року.

Пізніше Федоров розповів, що ДніпроГЕС перебуває в критичному стані після ракетної атаки окупантів по Запоріжжю.

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