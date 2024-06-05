У Запоріжжі після атаки РФ відновили рух Дніпровською ГЕС: відео

У Запоріжжі відновили рух для автомобілів через Дніпровську ГЕС. Він був зупинений після атаки РФ в ніч на 1 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Івана Федорова та Telegram Патрульної поліції Запорізької області.
За словами Федорова, протягом 4 днів з моменту обстрілу росіянами було задіяно працівників низки структур.
"Всі працювали цілодобово, щоб мешканці Запоріжжя якомога швидше могли пересуватися між двома берегами безпечно і без заторів", - написав Федоров.
Водночас у поліції зауважили, що рух греблею Дніпровської ГЕС відновлено для легкового транспорту та маршрутних таксі.
Він буде здійснюватись по одній смузі в кожному напрямку зі швидкісним обмеженням 30 км/год.
"Дотримуйтеся правил дорожнього руху, звертайте увагу на встановлені тимчасові дорожні знаки, будьте взаємоввічливі та поважайте одне одного на дорозі. Патрульні забезпечуватимуть регулювання дорожнього руху", - сказано у повідомленні.
Окрім того, рух греблею заборонений для великовагових транспортних засобів, вага якого перевищує 3,5 тонни. Вони можуть проїхати через острів Хортиця Вантовим, Арковим та мостом імені Преображенського.
Нагадаємо, у ніч на 1 червня росіяни завдали повторного удару по Дніпровській ГЕС, через це у Запоріжжі був перекритий рух через дамбу Дніпровської ГЕС. Вперше РФ атакувала ГЕС у березні цього року.
Пізніше Федоров розповів, що ДніпроГЕС перебуває в критичному стані після ракетної атаки окупантів по Запоріжжю.
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