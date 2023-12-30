У Запоріжжі за підтримки "Метінвесту" відкрили перший Центр з розшуку безвісті зниклих осіб

У Запоріжжі відкрили перший в Україні Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин - під час бойових дій та на тимчасово окупованих територіях. Центр відкрився за ініціативи Національної поліції України та за підтримки групи "Метінвест" та комбінату "Запоріжсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Основною метою його діяльності є підвищення ефективності слідчої та пошукової роботи, та налагодження постійного зв’язку поліцейських з родинами безвісти зниклих.

"Цей центр вкрай необхідний для фіксування та розслідування злочинів проти людини, які чинять російські війська проти українців на українській землі. Цивілізований світ має знати, які жертви несе наш народ через цю невмотивовану війну. Тому "Метінвест" та "Запоріжсталь" надали підтримку у розміщенні цього центру у Запоріжжі. На жаль, роботи у встановленні правди та справедливості у злочинах проти українців цьому центру буде вистачати, однак це необхідно зробити з поваги до людей та закону", - повідомив операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

У центрі з розшуку безвісти зниклих працюватимуть понад 40 поліцейських - слідчі, працівники кримінальної поліції, кіберполіцейські та спеціалісти-криміналісти.

Правоохоронці проводитимуть опитування громадян, які заявили про безвісне зникнення, збір та обробку всього масиву інформації для встановлення можливого місцезнаходження зниклих людей. На базі центру робитимуть відбір ДНК-зразків у біологічних родичів зниклих безвісти та призначатимуть судові експертизи.

У разі, якщо ви втратили зв'язок з рідними та близькими, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Запорізької області або мешкали чи перебували у місцевостях поблизу лінії зіткнення, звертайтеся до територіальних підрозділів поліції або за номером телефону: 095-450-41-86, та в месенджери WhatsApp, Telegram, Viber, Signal за вказаним номером.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже майже 5 мільярдів гривень.