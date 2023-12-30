В Запорожье при поддержке "Метинвеста" открыли первый Центр по розыску без вести пропавших

В Запорожье открыли первый в Украине Центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах - во время боевых действий и на временно оккупированных территориях. Центр открылся по инициативе Национальной полиции Украины и при поддержке группы "Метинвест" и комбината "Запорожсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Основной целью его деятельности является повышение эффективности следственной и поисковой работы и налаживание постоянной связи полицейских с семьями пропавших без вести.

"Этот центр крайне необходим для фиксирования и расследования преступлений против человека, совершаемых российскими войсками против украинцев на украинской земле. Цивилизованный мир должен знать, какие жертвы несет наш народ из-за этой немотивированной войны. Поэтому "Метинвест" и "Запорожсталь" оказали поддержку в размещении этого центра в Запорожье. К сожалению, работы по установлению правды и справедливости в преступлениях против украинцев этому центру будет хватать, однако это необходимо сделать из уважения к людям и закону", - сообщил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

В центре по розыску без вести пропавших будут работать более 40 полицейских - следователи, работники криминальной полиции, киберполицейские и специалисты-криминалисты.

Правоохранители будут проводить опрос граждан, которые заявили о безвестном исчезновении, сборе и обработке всего массива информации для установления возможного местонахождение пропавших людей. На базе центра будут производить отбор ДНК-образцов у биологических родственников пропавших без вести и будут назначаться судебные экспертизы.

В случае, если вы потеряли связь с родными и близкими, которые остались на временно оккупированных территориях Запорожской области или проживали или находились в местностях близ столкновения, обращайтесь в территориальные подразделения полиции или по телефону: 095-450-41-86, и в мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, Signal по указанному номеру.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже около 5 миллиардов гривен.