UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

Фото: у Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вдень 29 жовтня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Над містом видно дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

За інформацією місцевих жителів, у місті спочатку відпрацювала система ППО, проте пізніше було зафіксовано "приліт". Нині над деякими районами міста видно дим.

Місцеві Telegram-канали публікують кадри з місця удару.

Оновлено 12:47.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляє, що окупанти знову обстріляли Запоріжжя, вдаривши по об'єкту критичної інфраструктури.

"Наслідки терористичної атаки уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, ймовірні повторні атаки", - зазначив він.

Тим часом мер Запоріжжя Анатолій Куртєв попереджає про загрозу повторних атак ворога.

"Ворог знову атакує Запоріжжя. У місті зафіксовані прильоти. Є загроза повторних атак. Бережіть себе і не нехтуйте правилами безпеки", - написав він.

Нагадаємо, російські війська вчора обстріляли кілька районів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджено будинки та господарські будівлі, а також поранено трьох людей.

Окрім того, вранці стало відомо, що окупанти обстріляли населений пункт Галицинівської громади у Миколаївському районі. Четверо людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяОбстрілВибух