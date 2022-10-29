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В Запорожье во время тревоги прогремели взрывы

Фото: в Запорожье во время тревоги прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Днем 29 октября в Запорожье во время воздушной тревоги прогремели взрывы. Над городом виден дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".

По информации местных жителей, в городе сначала отработала система ПВО, однако позже был зафиксирован "прилет". Сейчас над некоторыми районами города виден дым.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры с места удара.

Обновлено 12:47.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщает, что оккупанты вновь обстреляли Запорожье, ударив по объекту критической инфраструктуры.

"Последствия террористической атаки уточняются. Пожалуйста оставайтесь в укрытиях, вероятны повторные атаки", - отметил он.

Тем временем мэр Запорожья Анатолий Куртев предупреждает об угрозе повторных атак врага.

"Враг снова атакует Запорожье. В городе зафиксированы прилеты. Есть угроза повторных атак. Берегите себя и не пренебрегайте правилами безопасности", - написал он.

Обновлено 13:38.

По словам Старуха, в результате вражеской атаки никто не пострадал. Однако оккупанты разрушили промышленное здание.

Напомним, российские войска вчера обстреляли несколько районов Харьковской области. Вследствие атак повреждены дома и хозяйственные постройки, а также ранены три человека.

Кроме того, утром стало известно, что оккупанты обстреляли населенный пункт Галициновской общины в Николаевском районе. Четверо человек получили ранения.

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