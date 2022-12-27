У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи

У Запоріжжі ввечері 26 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, звуки чули близько 23:57 години. Сталося це через декілька хвилин після сигналу про ракетну небезпеку.
Своєю чергою секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв закликав громадян негайно пройти до укриттів.
Варто зазначити, у сховищах необхідно перебувати допоки не з'явиться інформація про відбій тривоги.
Нагадаємо, в Херсоні та Харкові 26 грудня прогриміли вибухи.
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