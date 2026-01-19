ua en ru
У Запоріжжі мати і донька випали з 9-го поверху. Дитину, ймовірно, викинула жінка

Запоріжжя, Понеділок 19 січня 2026 17:57
UA EN RU
У Запоріжжі мати і донька випали з 9-го поверху. Дитину, ймовірно, викинула жінка Поліція розслідує деталі справи (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Запоріжжі правоохоронці з’ясовують обставини падіння жінки та дитини з вікна багатоповерхівки. Обох постраждалих госпіталізували, на місці працюють слідчі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції Запорізької області у Telegram.

Що сталося

Інцидент стався в одному з житлових будинків Олександрівського району міста. За попередніми даними, жінка викинула з вікна квартири на 9-му поверсі свою восьмирічну доньку, після чого стрибнула сама.

Повідомлення до поліції

Як повідомили правоохоронці, повідомлення про подію надійшло о 09:39 від медиків екстреної допомоги, які прибули на виклик.

Стан постраждалих

Жінку і дитину доставили до медичного закладу, їм надають необхідну допомогу. Вони у важкому стані.

"Поєднана травма (у дівчинки, - Ред.), тупа травма живота та грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, відкритий перелом лівого плеча, забій м'яких тканин лівої кінцівки, переохолодження. Дитина зараз в операційній, проводяться оперативні втручання", - розповіла директорка лікарні Ірина Кулеш у коментарі "Суспільному".

Матір дівчинки госпіталізували з множинними травмами, її стан також важкий, на момент запису коментаря вона перебувала в операційній для стабілізації стану.

Що кажуть правоохоронці

На місці події працюють поліцейські та слідчо-оперативна група. Вирішується питання правової кваліфікації інциденту, всі обставини встановлюються.

Раніше ми писали про те, що в Одесі поліція розслідує обставини смерті новонародженої дитини. За попередніми даними, породілля викинула немовля з вікна п’ятого поверху.

Читайте також про те, що у Харкові влітку сталася надзвичайна подія - з вікна п'ятого поверху будинку випала 3-річна дівчинка. Вона опинилась на кондиціонері четвертого поверху, тому не отримала значних травм.

Запоріжжя Народна партія
