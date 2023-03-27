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У Запоріжжі є загроза обвалу будинку, по якому била РФ: Зеленському доповіли про ситуацію

Фото: президент України Володимир Зеленський у Запоріжжі оглянув будинки, по яких вдарила РФ (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Запоріжжі може обрушитися частина будинку, по якому росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню 22 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, президент України Володимир Зеленський сьогодні оглянув будинки у Запоріжжі, по яким били окупанти.

Фото: наслідки удару росіян по дому у Запоріжжі (president.gov.ua)

В ОП розповіли, що начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко та начальник Головного управління Національної поліції в області Артем Кисько доповіли президентові про наслідки атаки РФ.

"Внаслідок влучення боєприпасу в один з дев'ятиповерхових житлових будинків було пошкоджено тримальні конструкції одного з під'їздів. Обвалу конструкцій верхніх поверхів цієї частини будівлі не сталося, але залишається велика ймовірність цього. Тому необхідний демонтаж цієї частини будівлі з використанням спеціальної техніки", - наголошують у відомстві.

При цьому всім постраждалим надали потрібну медичну допомогу. Тимчасове житло забезпечили тим, хто цього потребував, оскільки у двох найбільш пошкоджених будинках десятки квартир не придатні для проживання.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти вдарили з РСЗВ по житлових багатоповерхових будинках у Запоріжжі. Внаслідок атаки десятки людей постраждали.

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