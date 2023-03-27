У Запоріжжі є загроза обвалу будинку, по якому била РФ: Зеленському доповіли про ситуацію

Як зазначають у відомстві, президент України Володимир Зеленський сьогодні оглянув будинки у Запоріжжі, по яким били окупанти.

Фото: наслідки удару росіян по дому у Запоріжжі (president.gov.ua)

В ОП розповіли, що начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко та начальник Головного управління Національної поліції в області Артем Кисько доповіли президентові про наслідки атаки РФ.

"Внаслідок влучення боєприпасу в один з дев'ятиповерхових житлових будинків було пошкоджено тримальні конструкції одного з під'їздів. Обвалу конструкцій верхніх поверхів цієї частини будівлі не сталося, але залишається велика ймовірність цього. Тому необхідний демонтаж цієї частини будівлі з використанням спеціальної техніки", - наголошують у відомстві.

При цьому всім постраждалим надали потрібну медичну допомогу. Тимчасове житло забезпечили тим, хто цього потребував, оскільки у двох найбільш пошкоджених будинках десятки квартир не придатні для проживання.