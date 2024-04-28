У Запоріжжі в державному цирку зірвалися гімнасти: ними виявилися діти

У Запоріжжі в держаному цирку під час виконання номера двоє гімнастів зірвалися з трьохметрової висоти. Виявилося, що гімнастами були діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запоріжжя.
Як розповіли в поліції, вчора до них звернулися з повідомленняv про те, що 15-річний хлопець та 12-річна дівчина потрапили у реанімаційне відділення Запорізької обласної дитячої лікарні. Правоохоронці з'ясували, що, попередньо, вони не втрималися на канаті та зірвались з 3-метрової висоти під час вистави в міському цирку.
"Через падіння обоє отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає", - зазначили в поліції.
Правоохоронці почали розслідування за фактом порушення вимог законодавства про охорону праці.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що варто знати батькам та роботодавцю про літні підробітки для неповнолітніх. Зокрема, про те, які види роботи заборонено виконувати неповнолітнім в Україні.
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