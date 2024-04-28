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В Запорожье в государственном цирке сорвались гимнасты: ими оказались дети

Фото: в Запорожском государственном цирке сорвались дети-гимнасты (facebook.com/circuszp)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожье в государственном цирке во время исполнения номера два гимнаста сорвались с трехметровой высоты. Оказалось, что гимнастами были дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожья.

Как рассказали в полиции, вчера к ним обратились из сообщения, что 15-летний молодой человек и 12-летняя девушка попали в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы. Правоохранители выяснили, что предварительно они не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты во время представления в городском цирке.

"Из-за падения оба получили травмы разной степени тяжести. В настоящее время дети находятся в больнице, угрозы их жизни нет", - отметили в полиции.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения требований законодательства об охране труда.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что следует знать родителям и работодателю о летних подработках для несовершеннолетних. В частности о том, какие виды работы запрещено выполнять несовершеннолетним в Украине.

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Запорожье