Оккупанты обстреляли пригород Запорожья
Фото: в Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
В Запорожье ночью 29 декабря прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".
Жителей просят оставаться в укрытиях. В городе и области объявлена воздушная тревога.
Обновлено 02:22
Оккупанты атаковали пригород Запорожья. В результате атаки пострадали два села. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Как сообщалось, в Запорожье ночью 24 декабря слышали взрывы после сигнала воздушной тревоги. Обстрел велся ракетами по пригороду областного центра.
Также мы писали, что российские оккупанты 22 декабря обстреляли Запорожскую область. В результате атаки противника пострадали двое несовершеннолетних.
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