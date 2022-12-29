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Оккупанты обстреляли пригород Запорожья

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Запорожье, Четверг 29 декабря 2022 01:45
Оккупанты обстреляли пригород Запорожья Фото: в Запорожье прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Запорожье ночью 29 декабря прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Жителей просят оставаться в укрытиях. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Обновлено 02:22

Оккупанты атаковали пригород Запорожья. В результате атаки пострадали два села. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

Как сообщалось, в Запорожье ночью 24 декабря слышали взрывы после сигнала воздушной тревоги. Обстрел велся ракетами по пригороду областного центра.

Также мы писали, что российские оккупанты 22 декабря обстреляли Запорожскую область. В результате атаки противника пострадали двое несовершеннолетних.

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