У Запоріжжі через атаку РФ спалахнула пожежа: що відомо наразі

Атаки РФ на Запоріжжя

Один із наймасованіших ударів по Запоріжжю за останні дні був 18 липня. Тоді росіяни вдарили ударними дронами по області. У передмісті обласного центру було зафіксовано руйнування та пожежі в нежитлових приміщеннях. Поранення отримав чоловік.

Тоді також речник сил оборони Півдня України Владислав Волошин повідомив, що українські війська змогли відновити низку позицій у районі міста Оріхів у Запорізькій області.

За його словами, це вдалося завдяки тому, що ЗСУ використовують маневрену оборону і контратакують ворога.

Попередня масована атака дронів на Запорізьку область сталася в ніч з 14 на 15 липня. Повітряна тривога в регіоні безперервно лунала понад 16 годин.

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють Запоріжжя та область дронами, ракетами і не лише. Внаслідок цього в регіоні регулярно фіксуються руйнування та повідомляється про постраждалих, а часом і загиблих.

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