У Запоріжжі було чутно звук вибуху

Зокрема, про звук вибуху кореспонденти українського видання повідомили о 23:12. Цю ж інформацію підтвердив і моніторинговий канал "Карта повітряних тривог". Голова Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що вибух був в області.

До цього о 23:07 військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Це ж підтвердив і Федоров.

"Загроза ударів балістичними ракетами по Запорізькій області та інших областям України, де оголошено повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Оновлено о 23:34

У Запорізькій області оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.