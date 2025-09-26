У Запоріжжі було чути вибух: в напрямку міста летіли дрони

"У Запоріжжі було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 23:07.

Напередодні військові інформували, що в північній частині міста було зафіксовано дрони, які тримали західний курс. Трохи пізніше про загрозу застосування безпілотника написав глава ОВА Іван Федоров.

"Увага! Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Вознесенівського р-ну м. Запоріжжя", - повідомив він о 23:16, додавши через кілька хвилин, що ворожих дронів над містом вже немає.

Оновлено о 23:22

Федоров приблизно в той же час, коли було чути вибух в Запоріжжі, написав про вибухи в області. Наразі він розповів про перші наслідки.

"Росіяни поцілили по обʼєкту цивильної інфраструктури. Попередньо є постраждалі. Детальна інформація пізніше", - інформує він.

Оновлено о 23:35

Ворожа атака була на обласний центр.

"Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Частково зруйнована будівля магазину", - уточнив глава ОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:19 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.