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Під Запоріжжям пролунав вибух під час повітряної тривоги

Запоріжжя, Субота 17 лютого 2024 12:21
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Під Запоріжжям пролунав вибух під час повітряної тривоги Фото6 під Запоріжжя пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух у Запорізькому районі пролунав сьогодні, 17 лютого. Це сталося під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

За його словами, вибух пролунав поблизу села Наталівка. Федоров закликав жителів регіону перебувати в укриттях.

Додамо, що у Києві та північних, східних і центральних областях була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.

Карта повітряних тривог станом на 12:15

Під Запоріжжям пролунав вибух під час повітряної тривоги

Яка ситуація на Запорізькому напрямку

Нагадаємо, влітку 2023 року українській війська провели контрнаступ у Запорізькій області. Було звільнено понад десяток населених пунктів, але мети не вдалося досягти та прорвати російську оборону.

Речник Таврійського напрямку повідомляв, що на цій ділянці фронту панує відносне затишшя. Також він спростував інформацію про нібито плани росіян наступати на Запорізькому напрямку та загрозу для Запоріжжя.

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Запоріжжя Запорізька область Вибух Повітряна тривога
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