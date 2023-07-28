Запоріжсталь назвала претензії Мінкульту до сталі для тризубу "Батьківщини-мати" безпідставними

Як відомо, комбінат "Запоріжсталь" групи "Метінвест" став учасником проекту по заміні герба радянського союзу на щиті відомого монументу "Батьківщина-Мати". Цей проект реалізує Міністерство культури та інформаційної політики України разом з партнерами та фінансовими донорами, в продовження процесу декомунізації і дерусифікації в Україні.

Відповідно до проекту, Мінкульт та генеральний підрядник проекту ТОВ "Основа" визначили два типу металу для виготовлення тризубу: нержавіюча сталь "Запоріжсталі" завтовшки 1,7 мм, та сталь закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм. На комбінаті "Запоріжсталь" підготували сталь необхідної якості та товщини, і передали її підряднику.

Однак 25 липня на офіційному сайті Міністерства культури та інформаційної політики України з’явилося повідомлення щодо невідповідності якості сталі з "Запоріжсталі" для виробництва тризуба на монументі "Батьківщина-Мати", тому для виготовлення герба буде використана європейська сталь, яку закупив підрядник.

"При вхідному контролі з боку підрядника до "Запоріжсталі" не було озвучено чи передано жодних актів дефектовки, претензій чи інших документів, які б засвідчували невідповідність нержавіючого прокату встановленим нормам якості, механічним або хімічним параметрам. Про начебто виявлені невідповідності прокату та неможливість його використання у проєкті реконструкції монументу "Батьківщина-Мати" підприємство-виробник української сталі дізналися із заяви Мінкульту від 25 липня", - наголосили у "Запоріжсталі".

У комбінаті зазначили: "Запоріжсталь" на запит Міністерства культури та інформаційної політики України безкоштовно надала всю сталь для виготовлення герба, і сплатила розробку проекту заміни радянського символу.

"Комбінат "Запоріжсталь", як виробник прокату для тризуба, повністю підтримує ідею декомунізації одного з головних символів країни і заміну радянського герба на новий тризуб на монументі "Батьківщина-Мати". "Запоріжсталь" одним з перших запропонував всебічну допомогу у важливому для формулюванні національної ідентичності українців проекті. Ми вважаємо, що у таких величних символах повинна використовуватися сталь, вироблена на українських комбінатах, як символ спротиву агресії. Саме українська сталь, якій роками довіряють в Україні та по всьому світу, яка є у НСК "Олімпійському", новому саркофазі ЧАЄС, Дарницькому мості, найбільшому флагштокові України, мосту у Генує, лондонському хмарочосі Shard, та ще у сотнях відомих будівель і символів", - зауважили в "Запоріжсталі".

"Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними, і будемо захищати честь українського виробника і української сталі", - наголосили у "Запоріжсталі".

Встановлення тризубу

Минулого року у застосунку "Дія" провели опитування про те, чи варто замінити герб СРСР на тризуб на щиті "Батьківщини-матері". 85% з опитаних підтримали декомунізацію.

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита "Батьківщини-матері".

У Мінкульті також показували фото з виробництва, на яких видно, яким буде тризуб на монументі "Батьківщина-мати".

Тризуб будуть виготовляти з металу європейського виробника, адже сталь, надана "Запоріжсталлю" не відповідає технічним вимогам. Вартість проєкту склала 28 млн гривень.

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