Запорожсталь назвала претензии Минкульта к стали для трезубца "Родины-мать" безосновательными

Как известно, комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест" стал участником проекта по замене герба советского союза на щите известного монумента "Родина-мать". Этот проект реализует Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с партнерами и финансовыми донорами в продолжении процесса декоммунизации и дерусификации в Украине.

Согласно проекту, Минкульт и генеральный подрядчик проекта ООО "Основа" определили два типа металла для изготовления трезубца: нержавеющая сталь "Запорожстали" толщиной 1,7 мм и сталь зарубежного производства толщиной 1,5 мм. На комбинате "Запорожсталь" подготовили сталь необходимого качества и толщины и передали ее подрядчику.

Однако 25 июля на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины появилось сообщение о несоответствии качества стали из "Запорожстали" для производства трезубца на монументе "Родина-мать", поэтому для изготовления герба будет использована европейская сталь, закупленная подрядчиком.

"При входном контроле со стороны подрядчика в "Запорожсталь" не было озвучено или передано никаких актов дефектовки, претензий или других документов, удостоверяющих несоответствие нержавеющего проката установленным нормам качества, механическим или химическим параметрам. О якобы обнаружены несоответствия его проката и невозможности проекте реконструкции монумента "Батькивщина-Мать" предприятие-производитель украинской стали узнали из заявления Минкульта от 25 июля", - отметили в "Запорожстале".

В комбинате отметили: "Запорожсталь" по запросу Министерства культуры и информационной политики Украины бесплатно предоставила всю сталь для изготовления герба и оплатила разработку проекта замены советского символа.

"Комбинат "Запорожсталь", как производитель проката для трезубца, полностью поддерживает идею декоммунизации одного из главных символов страны и замену советского герба на новый трезубец на монументе "Батькивщина-Мать". "Запорожсталь" одним из первых предложил всестороннюю помощь в важном для формуле идентичности украинцев проекте Мы считаем, что в таких величественных символах должна использоваться сталь, произведенная на украинских комбинатах, как символ сопротивления агрессии. ЧАЕС, Дарницком мосту, крупнейшем флагштоке Украины, мосту в Генуе, лондонском небоскребе Shard, и еще в сотнях известных зданий и символов", - отметили в "Запорожстале".

"Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными, и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - подчеркнули в "Запорожстале".

Установка трезубца

В прошлом году в приложении "Дію" провели опрос о том, стоит ли заменить герб СССР трезубцем на щите "Родины-мать". 85% из опрошенных поддержали декоммунизацию.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита Родины-мать".

В Минкульте также показывали фото по производству, на которых видно, каким будет трезубец на монументе "Родина-мать".

Трезубец будут изготавливать из металла европейского производителя, ведь сталь, предоставленная "Запорожсталью", не отвечает техническим требованиям. Стоимость проекта составила 28 млн. гривен.

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