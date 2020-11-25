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Запопрожан избран ректором Одесского медуниверситета с большим отрывом

Автор: РБК-Украина

На выборах ректора Одесского национального медицинского университета коллектив поддержал главу Ученого совета, академика Валерия Запорожана. По числу голосов он опередил других претендентов в 7 раз, его поддержали порядка 80% всех проголосовавших.

Об этом стало известно по итогу голосования, который транслировался онлайн.

По результатам подсчета, Запорожан получил 812 голосов, Елена Якименко - 113 голосов, Владлена Дубинина - 68 голосов.

Выборы прошли в соответствии с законом. Все трое кандидатов были допущены к выборам. От каждого на избирательном участке присутствовали наблюдатели, от Министерства здравоохранения - главный специалист отдела руководящих кадров управления по работе с персоналом Татьяна Савина.

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Кроме того, администрация университета обеспечила соблюдение противоэпидемиологических правил. Члены комиссий были обеспечены масками, антисептиками, защитными стеклами.

Вход на участок осуществлялся после температурного скрининга и обязательной обработки рук, удалось не допустить скопления людей на участке.

Напомним, по закону Украины о высшем образовании и в соответствии с уставом ОНМедУ, должность ректора - выборная: путем тайного голосования его избирает трудовой и студенческий коллективы.

Согласно статье 42 Закона, ректора избирают штатные научно-педагогические сотрудники (75% от общего числа избирателей), штатный управленческий, административный и другой персонал (15%) и делегаты от студенческого сообщества (10%).

Валерий Запорожан - академик НАМН Украины, заслуженный изобретатель, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, профессор и действующий глава ученого совета ОНМедУ.

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