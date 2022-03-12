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Запомните число 79, - Зеленский обратился к европейцам

Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский обратился к европейцам с призывом запомнить число 79. Ведь столько детей в нашей стране погибли за время войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства к итальянскому народу.

Президент поблагодарил граждан Италии за то, что выходят на площади и поддерживают Украину.

Также Зеленский призвал запомнить число 79. В частности, именно сколько детей погибло во время войны России против Украины.

"Я прошу сейчас каждого из вас, на каждой площади запомнить одно число – 79. Вы поймете, что это значит. Я расскажу вам сейчас, что это значит для нашей жизни для каждого из нас...", - сказал Зеленский.

К тому же он заметил, что "украинцы переживают страшную войну. Европа такой войны не видела со времен Второй мировой войны".

"Мы эту войну не начинали. Россия жестоко ворвалась на украинскую землю", - добавил Зеленский.

Ранее мы сообщали, что Зеленский рассказал, как Европа может помочь Украине.

Также мы писали, что Зеленский впервые озвучил потери украинских военных.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины